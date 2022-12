JAKARTA - PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) mencatat laba bersih USD20,6 juta atau setara Rp321,3 miliar (kurs Rp15.600 per USD) dengan pendapatan sebesar USD92,3 juta dan laba kotor sebesar USD27,29 juta pada kuartal III-2022.

Catatan ini membalikkan kerugian USD16,0 juta pada semester I-2022 dan mencerminkan peningkatan tahunan masing-masing sebesar 22,9% dan 79,9% dari pendapatan semester I-2022 sebesar USD57,2 juta dan laba kotor sebesar USD14,3 juta. Demikian seperti dilansir dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Membaiknya kinerja keuangan BULL ditopang meroketnya tarif kapal tanker Tarif kapal tanker Aframax/LR2 yang berakhir pada tahun 2021 dengan hanya USD14.991 per hari naik menjadi rata-rata USD45.771 per hari selama 9 bulan pertama tahun 2022. Tarif melonjak lagi sejak akhir kuartal III-2022 dan menjadi USD128.551 per hari pada 9 Desember 2022, peningkatan sebesar 181%.

Dengan peningkatan tarif sewa kapal tanker rata-rata dari USD47.901 per hari di kuartal II-2022 menjadi USD68.621 per hari di kuartal III-2022.

Dengan kondisi pasar yang sangat membaik, BULL mengambil kesempatan untuk lebih memperkuat posisi keuangannya dengan mengurangi pinjaman sebesar 52% dengan jumlah pinjaman turun sebesar USD215,3 juta dari USD411,3 juta pada awal tahun 2022 menjadi USD196 juta pada akhir kuartal III-2022.

Hal ini semakin memperkuat kemampuan BULL untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang meningkat dan mengeksekusi peluang baru.

Peningkatan drastis dalam kinerja keuangan BULL akan berlanjut karena tarif tanker terus meningkat hingga kuartal keempat 2022 dengan tarif tanker sejauh ini melonjak 75,8% menjadi USD128.551 per hari dari USD73.143 per hari pada akhir September.

Ke depan, kinerja BULL juga akan semakin terdorong oleh kapal-kapal yang kembali beroperasi penuh setelah melakukan docking reguler serta tarif kapal tanker yang meningkat. Sementara itu, kuatnya kinerja pasar kapal tanker minyak sejauh ini disebabkan oleh beberapa faktor. Saat ekonomi global pulih dari dampak pandemi COVID-19, permintaan minyak juga mulai pulih. Pada saat yang sama, dampak dari invasi Ukraina oleh Rusia telah mengubah rute utama perdagangan kapal tanker minyak yang mengakibatkan jarak tempuh yang lebih jauh dan membutuhkan lebih banyak kapal tanker untuk membawa jumlah minyak yang sama. Namun, perlu dicatat bahwa lonjakan tarif kapal tanker minyak terlepas dari banyak hambatan seperti ekonomi dunia yang lebih lemah karena kenaikan suku bunga dan konsumsi minyak China sangat dipengaruhi oleh COVID-19 lockdown hampir sepanjang tahun.