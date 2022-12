JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Tren pengelolaan wakaf kian berkembang di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kini, wakaf tidak lagi hanya berupa aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pemanfaatan wakaf kini lebih beragam seperti wakaf uang dalam bentuk saham, atau dikenal dengan wakaf saham.

Wakaf saham sendiri secara resmi diluncurkan MNC Sekuritas bersama dengan Badan Wakaf Indonesia sejak tahun 2019. Selain untuk investasi, wakaf saham memungkinkan investor untuk terlibat dalam kegiatan sosial dengan cara mewakafkan sahamnya (wakif).

Apa saja keunggulan dan manfaat wakaf saham? Saksikan ulasan selengkapnya dalam webinar MNC Sekuritas dalam topik “Paham Wakaf Saham” pada Jumat (23/12/2022) pukul 16.00 WIB bersama Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si, dipandu oleh Sharia Marketing Support MNC Sekuritas Safira Aryantiputri.

