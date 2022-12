JAKARTA - Special Dialogue Okezone kali ini membahas soal prediksi ekonomi global, terutama Indonesia di 2023 mendatang.

Di mana hal ini dibahas dengan lengkap dan jelas bersama Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.

Eko mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih cukup cerah di tengah isu resesi global pada 2023 mendatang.

Sebelumnya, International Monetary Fund (IMF) memprediksi ekonomi 2023 di level global outlooknya akan menurun pertumbuhannya sekitar 2,6%.

Namun, dia memastikan kalau ndonesia diperkirakan bisa stabil di angka 5% atau 5,1%.

"Kalau konteksnya dalam Indonesia sebetulnya memang banyak lembaga internasional juga memproyeksikan ekonomi Indonesia ini, ya bisa dikatakan masih akan cukup stabil pemulihan ekonominya pertumbuhannya, walaupun tidak akseleratif juga begitu jadi kira-kira bisa bertahan di tengah perlambatan ekonomi global," ujarnya dalam Special Dialogue Okezone, Senin (26/12/2022).

