JAKARTA - Harga minyak dunia anjlok lebih dari 4% pada perdagangan kemarin. Harga minyak dunia turun tajam di tengah meningkatnya kekhawatiran atas prospek ekonomi global.

Melansir Xinhua, Rabu (4/1/2023), West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari turun USD3,33 atau 4,15% menjadi USD76,93 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret turun USD3,81 atau 4,43% menjadi USD82,1 per barel di London ICE Futures Exchange.

Penurunan terjadi karena para pedagang khawatir tentang prospek permintaan yang suram karena ekonomi global melambat.

Kristalina Georgieva, direktur pelaksana Dana Moneter Internasional, memperingatkan pada hari Minggu bahwa 2023 akan "lebih sulit" dari tahun lalu, mencatat sepertiga dari ekonomi dunia dapat memasuki wilayah resesi. Yang juga membebani minyak adalah lonjakan dolar AS. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,95% menjadi 104,5070 pada akhir perdagangan Selasa. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga mata uang AS.