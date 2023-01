JAKARTA – Simak cara mudah top up DANA lewat ATM dan m-banking Mandiri. Bagi pengguna dompet digital seperti DANA yang juga nasabah Bank Mandiri, salah satu pilihan isi ulang saldo DANA bisa dilakukan dengan cara top up DANA dari Mandiri.

Cara top up DANA lewat livin Mandiri cukup praktis, karena dengan menggunakan smartphone anda jika sudah melakukan aktivasi m-banking Mandiri.

Jika anda belum daftar atau registrasi di aplikasi tersebut, ada pilihan lainnya, yaitu dengan cara top up DANA lewat ATM Mandiri atau internet banking Mandiri.

Pada kesempatan kali ini Okezone.com akan membahas bagaimana cara top up DANA dari Mandiri bagi Anda yang membutuhkan paduan untuk isi ulang saldo DANA.

Cara top up dana via m-banking Mandiri

Dikutip dari laman resmi www.bankmandiri.co.id terdapat 2 cara top upp DANA lewat livin Mandiri.

Cara pertama adalah top up pada halaman beranda. Ini langkah-langkahnya:

• Pada halaman Beranda, pada bagian dompet

• Masukkan nomor tujuan anda

• Pilih nominal yang anda ingin Top Up

• Selanjutnya tap lanjut

• Tap total bayar untuk konfirmasi nominal Top-Up

• Top Up sudah berhasil

Sedangkan cara top up dana via m-banking mandiri lainnya adalah melalui menu top up dengan langkah-langkah berikut ini :

• Pada halaman beranda tap icon Top Up

• Kemudian pada halaman top Up Icon eWalet

• Kemudian tap Danatopup

• Masukkan nomor tujuan Anda

• Pilih nominal yang Anda ingin Top Up

• Kemudian tap Lanjut

• Tap total bayar untuk konfirmasi nominal Top-Up

• Masukkan PIN Livin anda

• Top Up sudah berhasil

Cara top up DANA dari Mandiri bisa dilakukan dengan via internet banking. Berikut langkah-langkahnya:

• Buka laman https://ibank.bankmandiri.co.id/ pada browser.

• Isi Password dan klik Login.

• Klik menu “Payments/pembayaran”.

• Pilih “Multi Payment”.

• Pilih “sumber dana”.

• Klik “Danatopup’.

• Masukan nomor virtual account DANA.

• Isi nominal top up DANA.

• Pilih “lanjut top up DANA”.

• Konfirmasi transaksi di aplikasi Mandiri.

• Buka Pending Transaction.

• Klik “setuju”

• Tunggu pop up berisikan informasi top up DANA berhasil.

Sementara, cara top up DANA lewat ATM Mandiri

• Masukkan kartu debit ke mesin ATM.

• Pilih bahasa

• Isi PIN.

• Klik Pembayaran/pembelian.

• Pilih Multi Payment.

• Isi nomor virtual account DANA.

• Masukkan nominal top up DANA.

• Tunggu notifikasi berisi informasi top up DANA berhasil.