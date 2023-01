JAKARTA - Wall Street dalam sepekan lalu diwarnai dengan beberapa investor AS mencari keuntungan di luar negeri untuk mendapatkan pengembalian saham yang lebih baik dalam beberapa bulan mendatang. Investor bertaruh saham Eropa dan internasional lainnya yang memiliki valuasi yang lebih menarik setelah periode dominasi AS yang lama.

Mengutip Reuters, indeks saham AS telah pulih untuk memulai tahun ini setelah melewati tahun 2022 yang sulit, tetapi masih tertinggal dari rekan internasional mereka. Indeks STOXX 600 Eropa (.STOXX) telah naik sekitar 17% sejak akhir kuartal ketiga, dibandingkan 11% untuk benchmark AS S&P 500. Ukuran saham global MSCI tidak termasuk AS telah meningkat lebih dari 20% selama waktu itu.

Menurut investor, saham Eropa juga telah diuntungkan karena musim dingin yang ringan sejauh ini telah membantu kawasan itu mencegah krisis energi yang dikhawatirkan. Memoderasi harga komoditas telah membantu, seperti halnya pembukaan kembali ekonomi China dan dolar yang lebih lemah; beberapa mengharapkan kekuatan untuk melanjutkan.

“Secara relatif, kami mendapat lebih banyak uang sekarang mengejar peluang yang lebih baik di luar AS, yang tidak terjadi beberapa tahun terakhir,” kata Martin Schulz, kepala grup ekuitas internasional di Federated Hermes.

Federated Hermes mengatakan minggu ini sedang bergeser dari pandangan "sedikit bearish" pada saham menjadi "cukup positif", seluruhnya dengan menambah pasar internasional.

Saham AS telah lama goyang di atas rekan-rekan indeks internasional. S&P 500 naik lebih dari 460% dari posisi terendah selama krisis keuangan besar pada Maret 2009 hingga tahun lalu, dibandingkan dengan kenaikan 170% untuk STOXX Eropa selama waktu itu. Periode itu sebagian besar bertepatan dengan suku bunga terendah, latar belakang yang mendukung indeks saham AS yang jauh lebih berbobot pada saham teknologi daripada pengukur saham di Eropa. Sektor teknologi berjumlah 26% dari S&P 500. Grup ini hanya sekitar 7% di STOXX 600, yang jauh lebih diarahkan pada saham keuangan dan industri. Namun, lapangan bermain diratakan secara dramatis selama setahun terakhir, karena bank sentral secara global menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menekan valuasi saham teknologi dan saham dengan pertumbuhan tinggi lainnya sementara berpotensi menguntungkan bank dan saham bernilai lainnya yang sangat terbebani di Eropa. "Salah satu elemen sekuler yang telah membantu ekuitas AS adalah kebijakan moneter yang tidak konvensional, dan itu telah berakhir," kata Alessio de Longis, manajer portofolio senior untuk Invesco Investment Solutions di New York. Sejumlah perusahaan pada bulan lalu lebih banyak melakukan rotasi ke ekuitas internasional karena meningkatkan eksposur saham secara keseluruhan, kata de Longis. Saham internasional baru-baru ini disebut-sebut oleh investor Jeffrey Gundlach dari DoubleLine Capital dan BofA Global Research, yang memproyeksikan saham global akan "menghancurkan" rekan-rekan mereka di AS pada tahun 2023. Bahkan dengan kekuatan mereka baru-baru ini, STOXX Eropa masih diperdagangkan dengan diskon besar-besaran, dengan rasio harga-ke-pendapatan ke depan sebesar 12 terhadap P/E sekitar 17 untuk S&P 500, menurut Refinitiv Datastream. Kesenjangan penilaian itu mendekati yang terlebar dan lebih dari dua kali rata-rata historisnya. “Setiap metrik tunggal yang dapat Anda ikuti dari perspektif penilaian menunjukkan bahwa saham internasional secara historis lebih murah dibandingkan AS,” kata Brent Schutte, kepala investasi di Northwestern Mutual Wealth Management Company. Peningkatan lain untuk saham internasional datang dari pelemahan dolar baru-baru ini, yang turun sekitar 9% sejak akhir kuartal ketiga setelah kenaikan besar. Greenback yang lebih lemah menguntungkan investor AS ketika mereka mengubah keuntungan asing kembali ke mata uang rumah mereka, dan beberapa investor percaya dolar dapat terus meluncur jika tampaknya Fed semakin dekat untuk menghentikan kenaikan suku bunga. Beberapa investor berpikir saham A.S. akan segera melanjutkan dominasinya atas ekuitas yang terkait dengan kawasan lain. Sejak 2012, Amerika Serikat cenderung mengungguli ekuitas dunia lainnya, dengan perbedaan rata-rata 1,7 poin persentase selama jendela 50 hari biasa, menurut Nicholas Colas, salah satu pendiri DataTrek Research. "Sebanyak yang bisa kita lihat manfaat dari pasar ekuitas non-AS dengan valuasi yang lebih rendah, kinerja luar biasa mereka baru-baru ini mengatakan investor harus berhati-hati dalam mengejar reli baru-baru ini," kata Colas dalam sebuah catatan minggu ini. Resesi global yang diperkirakan secara luas bisa menjadi salah satu faktor yang mengirim investor kembali ke saham AS, yang banyak dilihat sebagai tempat berlindung relatif selama masa ketidakpastian ekonomi, kata investor. Membeli saham internasional bisa menjadi "pelengkap" peluang di dalam negeri, kata Mona Mahajan, ahli strategi investasi senior di Edward Jones. "Pasar AS belum pulih sebanyak itu, jadi saya pikir masih ada peluang