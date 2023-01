JAKARTA - Miniatur tak hanya dikoleksi oleh anak-anak saja, bahkan orang dewasa pun turut mengoleksinya. Mereka rela mengeluarkan dana yang fantastis untuk mendapatkan koleksi miniatur dari karakter favoritnya, mulai dari karakter film Star Wars hingga mobil Lamborghini.

Beberapa koleksi miniatur ini ada yang langka, sehingga harganya pun semakin mahal. Bukan cuma menjadi barang koleksi, miniatur dapat pula dijadikan sebagai investasi. Berikut deretan miniatur dengan harga mahal di dunia.

1. Miniatur Kota

Pada ajang pameran “Gulliver Gate” yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat pada 2017, sekelompok seniman suskes menciptakan miniatur 300 landmark dan 50 kota di seluruh dunia. Tak tanggung-tanggung, harganya mencapai USD49 juta setara Rp735 miliar (kurs Rp15.000). Miniatur yang berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektare ini terlihat sangat detail bahkan persis seperti aslinya. Misalnya, situasi di Times Square di Kota New York, Amerika Serikat dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh para warga. Selain itu, ada pula miniatur Taj Mahal di India, Gereja St Basil di Rusia, Menara Kembar Petronas di Malaysia, Patung Jesus di Brasil, Arc de Triomphe di Prancis, hingga anggota The Beatles saat melewati Jalan Abbey Road yang melegenda.

2. Miniatur Lamborghini Aventador

Miniatur Lamborghini Aventador berskala 1:8 dibanderol USD7,5 juta pada 2020. Miniatur ini hampir seluruh bagiannya dibuat dari emas 24 karat. Bagian pintu, atap, wiper, serta spionnya juga terbuat dari emas. Kemudian, untuk jok serta lampunya dibuat dari batu mulia. Miniatur Lamborghini Aventador Gold dapat dibuka dengan konfigurasi scissor dor, sama halnya dengan mobil asli. Miniatur mobil ini dibuat oleh Robert Culpen Engineering dari Jerman. Bahkan kotak display miniatur ini tercatat yang teraman serta mempunyai logo mewah.

3. Action Figure GI Joe Action Figure GI Joe yang bertema militer mempunyai 21 bagian yang dapat digerakkan. GI Joe tampak menggunakan seragam sersan serta mempunyai ekspresi kelelahan pertempuran. Action figure ini diproduksi pada 1963, kini keberadaannya pun sudah sangat langka. Seorang distributor buku Amerika, Stephen Geppi, beruntung mempunyai action figure GI Joe. Dalam pelelangan di San Diego pada 2003, action figure tersebut berhasil terjual USD200.000. Action figure GI Joe diproduksi secara manual dengan menggunakan tangan. Menurut Geppi, ia sangat senang mendapatkan action figure tersebut. Geppi membeli GI Joe dari Don Levine, seorang veteran Perang Korea dan mantan eksekutif Hasbro yang terlibat dalam pembuatan mainan tersebut. 4. Action Figure Bearbrick Action figure Bearbrick merupakan ikon besar di dunia seni dan fashion, yang memadukan kesederhanaan mainan dengan kesan estetik modern serta mode yang mewah. Bearbrick juga menjadi incaran para kolektor. Action figure ini mempunyai berbagai ukuran. Ukuran normalnya memiliki tinggi 70 milimeter (100%). Sementara, untuk ukuran yang lebih besar, berukuran 700 milimeter (1.000%). Diketahui, Bearbrick dibuat oleh Tatsuhiko Akashi. Ia merupakan pendiri perusahaan mainan asal Jepang, yaitu Medicom Toy. Pada awalnya, Akashi membuat Bearbrick untuk World Character Convention di Tokyo pada 2001. Hingga akhirnya Bearbrick resmi diluncurkan pada 27 Mei 2001. Pada 2008, Bearbrick Yue Minjun Qiu Tu yang berukuran 1.000% terjual dengan harga 126.000 poundsterling di pelelangan. 5. Action Figure Obi-Wan Kenobi dan Darth Vader Action figure Obi-Wan Kenobi dan Darth Vader terjual dengan total harga gabungan USD120.000. Lebih detailnya, Obi-Wan Kenobi senilai USD65.000, sedangkan Darth Vader bernilai USD55.000. Dua action figure tersebut dibuat oleh produsen mainan Kenner pada 1978, setahun setelah rilis film Star Wars yang pertama. Bersama dengan Luke Skywalker, ketiga sosok tersebut hadir dengan pedang cahaya teleskopik yang dimasukkan ke tangan mereka. Dua action figure, Obi-Wan Kenobi dan Darth Vader ini adalah milik kolektor Russell Branton. Russell Branton merupakan penggemar Star Wars sejak kecil, namun ia baru mengumpulkannya saat mempunyai pendapatan yang cukup. Menurut Alex Winter, ketua lelang Hake’s Americana and Collectables, Russell Branton memulai koleksinya sekitar 15 tahun sebelum ia membayar banyak uang untuk barang tersebut pada 2018.