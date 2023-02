JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyempatkan berkunjung ke toko buku saat kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang. Dia mengatakan era digital memicu keberadaan toko buku makin langka.

"Sebelum menyelesaikan kunjungan kerja di Tokyo, ada waktu satu jam untuk ke Toko Buku Maruzen di Tokyo," ujar Sri melalui akun Instagram resminya dikutip Kamis (16/2/2023).

Di bagian buku-buku ekonomi, ada 3 topik penting yang sedang sangat aktual dan hangat dibahas di dunia, yang tercermin dari berbagai judul buku di rak terdepan. Pertama, topik geopolitik dan supply chain ditunjukkan dengan buku “Chip War - The Fight for the World’s Most Critical Technology” oleh Chris Miller.

Kedua, topik inflasi dan tantangan lebijakan moneter di Amerika Serikat, “21st Century Monetary Policy” oleh Ben S. Bernanke yang merupakan mantan Ketua Federal Reserve Amerika Serikat. Ketiga, sejarah dan masa depan sistem kapitalisme, seperti buku “Slouching Towards Utopia” oleh J. Bradford DeLong. Dia bersama tim Kemenkeu diskusi mengenai buku-buku public finance (keuangan negara) yang cukup banyak dan bagaimana agar Kemenkeu bisa menulis buku-buku keuangan negara yang berkualitas baik, agar bisa digunakan para mahasiswa di kampus-kampus. "Good quality discussion with my team at Valentine day," pungkas Sri.