JAKARTA - Harga minyak naik tipis pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), bangkit kembali dari kerugian awal karena para eksekutif minyak terkemuka pada konferensi energi di Houston membahas pengetatan pasokan dan harapan untuk meningkatnya permintaan dari China.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April terangkat 78 sen atau 1,0%, menjadi menetap pada 80,46 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei bertambah 35 sen atau 0,4 %, menjadi ditutup pada 86,18 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Pasar minyak dan logistik ketat serta rentan terhadap gangguan pasokan yang tidak terduga, karena minyak Rusia masih masuk ke pasar, tetapi dengan biaya yang berbeda, kata Kepala Eksekutif perusahaan minyak terkemuka Chevron Corp, Mike Wirth pada konferensi energi CERAWeek.

CEO perusahaan perdagangan Gunvor Torbjorn Tornqvist mengatakan harga minyak mentah mungkin naik pada paruh kedua tahun ini karena permintaan China kembali ke pasar, menambahkan bahwa pasar minyak telah stabil.

Follow Berita Okezone di Google News

Minyak juga didukung oleh eksportir minyak mentah utama Arab Saudi yang menaikkan harga minyak mentah ringan unggulan Arab yang dijualnya ke Asia untuk bulan kedua pada April, serta dolar yang lebih lemah. Greenback yang lebih lemah membuat minyak mentah berdenominasi dolar lebih murah bagi pembeli asing dan meningkatkan permintaan. Pada awal sesi, kedua harga acuan telah turun lebih dari satu dolar AS per barel setelah China pada Minggu (5/3/2023) menetapkan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 5,0%, lebih rendah dari perkiraan untuk tahun ini, dan turun dari target tahun lalu sebesar 5,5%. Sumber kebijakan mengatakan kepada Reuters bahwa target dapat ditetapkan setinggi 6,0% untuk tahun 2023. PDB China tumbuh tahun lalu hanya sebesar 3,0%. Perdana Menteri Li Keqiang pada Minggu (5/3/2023) mengatakan fondasi untuk pertumbuhan yang stabil perlu dikonsolidasikan, bahwa permintaan yang tidak mencukupi tetap menjadi masalah yang nyata dan ekspektasi investor swasta dan bisnis tidak stabil. Pedagang minyak juga mengkhawatirkan suku bunga di seluruh dunia karena bank-bank sentral global telah memperketat kebijakan untuk melawan inflasi. Investor menunggu kesaksian Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell minggu ini. Pedagang telah mulai mempertimbangkan kenaikan suku bunga tetapi mengharapkan kenaikan yang lebih kecil dari tahun lalu. Powell dari The Fed akan memberikan kesaksian kepada Kongres pada Selasa waktu setempat dan Rabu (8/3/2023), ketika dia kemungkinan akan ditanyai tentang apakah kenaikan yang lebih besar diperlukan di negara konsumen minyak terbesar di dunia itu. Kenaikan suku bunga AS di masa depan juga kemungkinan akan bergantung pada apa yang diungkapkan oleh laporan penggajian Februari pada Jumat (10/3/2023), diikuti oleh laporan inflasi bulan Februari minggu depan. Selama akhir pekan, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan "sangat mungkin" bank akan menaikkan suku bunga bulan ini untuk menjaga inflasi.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.