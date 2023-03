JAKARTA- Mengulas siapa pemilik The Pakubuwono Residences memang tak asing dengan salah satu perusahaan pengembang properti di Indonesia.

Ya, The Pakubuwono Residences termasuk salah satu dibawah naungan Pakubuwono Development. Apartemen satu ini telah ada sejak 2003 silam dengan fasilitas yang tentu membuat nyaman penghuninya.

Siapa pemilik The Pakubuwono Residences merupakan apartemen dengan konsep eco-property di Jakarta ini dimiliki oleh Anisa Himawan.

Melansir dari laman LinkedIn pribabinya, ia telah memprakarsai hunian rindang dan nyaman di Jakarta sejak 2002.

Sudah ada sejak hampir dua dekade silam, The Pakubuwono Residences diketahui berkembang dengan pesat tentunya dengan memperhatikan lingkungan. Bermula dengan konsep liveable apartment menjadi eco-property.

Properti yang 80 persen lahannya kawasan hijau ini pun berhasil menyabet penghargaan penghargaan FIABCI, Prix d'Excellent Award 2009. Tentu ini tak lepas dari usaha dan kerja keras sang pemilik yang ada dibalik layar.

Selain itu, hunian mewah yang ada di Jakarta Selatan ini diketahui memiliki beragam fasilitas pendukung yang tentunya menunjang kehidupan para penghuninya. Mulai dari TM centre, klinik, perpustakaan, lapangan olahraga dan pusat kebugaran, playground, ruang serbaguna, restoran, minimart hingga laundry.

Diketahui di wilayah The Pakubuwono Residences ini ada lebih dari 380 unit hunian yang terbagi dalam 5 tower dengan ketinggian 24 lantai. Di kawasan ini pula ada beberapa tipe hunian, seperti 2 BR Deluxe, 2 BR Executive dan 3 BR Suite atau 3 BR Grand Suite.

Tak hanya The Pakubuwono Residences, ada beberapa apartement lagi yang ada di bawah naungan Anisa dan Pakubuwono Development. Seperti The Pakubuwono View dan The Pakubuwono Signature.

Itulah penjelasan tentang siapa pemilik The Pakubuwono Residences, apartemen mewah di Jakarta.

