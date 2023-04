JAKARTA - Lampung menjadi provinsi yang kini paling disorot. Hal ini usai TikTokers Awbimax Reborn alias Bima Yudho Saputro mengkritik habis-habisan soal Lampung.

Menurutnya, banyak proyek-proyek dari Pemerintah Lampung yang mangkrak, contohnya Kota Baru.

"Zaman dari gw SD sampai sekarang ga dengar kabarnya lagi, itu aliran dana dari pemerintah pusat ratusan miliar, ga tau sekarang," ujar Bima Yudho Saputro.

Bima juga menyoroti jalan-jalan, infrastruktur untuk mobilisasi ekonomi di Lampung dalam kondisi tidak baik.

"Tapi jalan-jalan di Lampung satu kilometer bagus, satu kilometer rusak, jalan ditempel-tempel doang," kata dia.

Kritikan Bima pun menuai pro dan kontra. Ada yang menyebut apa yang disampaikan Bima sebagai ungkapkan dalam berdemokrasi.

Meski demikian Lampung adalah salah satu provinsi besar di Pulau Sumatera. Dari provinsi tersebut juga lahir orang-orang sukses bahkan masih menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju.

Berikut daftar pengusaha dan menteri dari Lampung:

1. Bob Sadino.

Siapa yang tak kenal dengan Bambang Mustari Sadino. Pengusaha sukses ini lahir di Tanjungkarang yang sekarang Bandar Lampung pada 9 Maret 1933.

Pengusaha ini berbisnis di bidang pangan dan peternakan, yakni Kemfood dan Kem Chicks.

Diketahui, pekerjaan pertamanya setelah ke luar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki dan ia sendiri yang menjadi sopirnya.

2. Purdi Chandara

Lalu ada Purdi E Chandra. Purdi lahir di Lampung pada 9 September 1959.

Dirinya mulai berbisnis ketika masih duduk di bangku SMP. Bisnis pertamanya adalah beternak ayam dan bebek, kemudian telurnya dijual di pasar.

Adapun bisnisnya resmi dimulai bersama dengan teman-temannya pada 10 Maret 1982, yakni mendirikan lembaga bimbingan belajar bernama Primagama. Kini, Primagama memiliki 181 cabang di 96 kota besar di Indonesia dengan 100.000 siswa tiap tahun.

3. Aburizal Bakrie

Selain sukses sebagai pengusaha, Aburizal Bakrie pernah menjadi Menko Perekonomian. Dirinya merupakan anak dari pasangan Achmad Bakrie asal Lampung dan Roosniah Nasution asal Sumatera Utara.

Ayahnya merupakan seorang pedagang kopi di Lampung yang belum bisa dikatakan kaya. Oleh karena itu lah semasa sekolah, dia harus berjualan tas untuk ongkos ke sekolah.

Beranjak SMA ia bersekolah di SMA 3 Setiabudi Jakarta. Setelah selesai menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, ARB melanjutkan pendidikan ke jurusan teknik elektro, ITB (Institut Teknologi Bandung). ARB juga aktif dalam organisasi (dewan mahasiswa), dan terlibat dalam aktivitas kepemudaan. Ia ikut demonstrasi anti Orde Lama pada masa transisi kepemimpinan di pertengahan tahun 1960-an. Selain itu, ia dikenal menyukai karate, ia pernah menjadi instruktur di ITB dan dan menyandang sabuk hitam dalam bidang tersebut.

4. Sri Mulyani

Mantan Direktur Bank Dunia ini ternyata lahir di Bandar Lampung, Lampung, pada 26 Agustus 1962. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.

Dirinya pun menjadi wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010.

Dirinya bahkan pernah mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di acara World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

5. Erick Thohir

Menteri BUMN yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini merupakan anak dari pengusaha sukses asal lampung, Mochamad Teddy Thohir.

Ayah Erick lahir 5 Maret 1935 di Lampung. Dirinya kemudian merantau dan menjadi pengusaha sukses di Indonesia.

Kesuksesan Teddy pun menular ke anaknya Erick Thohir. Bahkan kini, dirinya menjadi Menteri terkaya di Kabinet Jokowi.

Erick tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun.

Sebelum menjadi menteri, Erick Thohir memang sudah sukses sebagai pengusaha sekaligus pemilik Mahaka Group, induk dari unit-unit bisnis bidang media, hiburan, olahraga, travel, dan lainnya.

6. Zulkifli Hasan

Satu lagi orang Lampung yang menjadi menteri kabinet adalah Zulkifli Hasan. Ketum PAN ini dipercaya menjadi Menteri Perdagangan.

Mendag Zulhas lahir di Lampung Selatan pada 17 Mei 1962. Zulkifli Hasan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 53 Jakarta pada tahun 1982. Selanjutnya, ia mengambil program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1996.

Ia kemudian mengambil program pasca sarjana di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan mendapat gelar Magister Manajemen pada tahun 2003.

Selama tahun 2004–2009, ia berkiprah di lembaga legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan selama tahun 2005–2010, ia memegang jabatan internal partai sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).

Dirinya juga pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2014–2019.

Zulhas juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia menggantikan Malem Sambat Kaban, yaitu sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014.