JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street ditutup dua arah usai indeks Nasdaq berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat. Wall Street mendapat tekanan dari megacaps karena investor menunggu hasil kinerja keuangan perusahaan termasuk Microsoft.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 66,44 poin, atau 0,2%, menjadi 33.875,4, S&P 500 (.SPX) naik 3,52 poin, atau 0,09%, pada 4.137,04, dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 35,25 poin, atau 0,29%, menjadi 12.037,20.

Saham Tesla Inc (TSLA.O) berakhir turun 1,5% setelah pembuat mobil menaikkan perkiraan belanja modal 2023 untuk meningkatkan output. Hal tersebut menjadikannya hambatan terbesar kedua pada benchmark S&P 500 di belakang Microsoft Corp (MSFT.O).

Kemudian saham Microsoft naik lebih dari 17% sepanjang tahun ini, berada di bawah tekanan karena investor tampak cemas dengan hasilnya, yang akan dirilis pada hari Selasa.

Di sisi lain, investor sedang menanti laporan keuangan Amazon.com Inc (AMZN.O), yang siap disampaikan minggu ini bersama dengan Alphabet Inc (GOOGL.O), dan Meta Platforms Inc (META.O).

Rally pada saham-saham ini telah mendukung Wall Street tahun ini, sehingga investor khawatir apakah kenaikan dapat berlanjut mengingat prospek ekonomi yang suram.

"Orang-orang sedikit tentatif bahwa kinerja yang lebih baik mungkin tidak berlanjut di musim pendapatan, yang sejauh ini sedikit lebih baik dari yang diharapkan. Memang standarnya rendah," kata Direktur Pelaksana, Perdagangan dan Derivatif Charles Schwab, Randy Frederick, dilansir dari Reuters, Selasa(25/4/2023).

Frederick juga menunjukkan kecemasan tentang data ekonomi yang akan datang seperti pertumbuhan kuartal pertama dan pembacaan inflasi.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, energi adalah yang terkuat, naik 1,5%, sedangkan teknologi (.SPLRCT) adalah yang terlemah, turun 0,4%.

Michael James, direktur pelaksana perdagangan ekuitas di Wedbush Securities di Los Angeles, mengatakan indeks semikonduktor Philadelphia (.SOX), yang ditutup turun 0,5%, kemungkinan berkinerja buruk karena meningkatnya ketegangan global dengan China. Saham AS sebagian besar tetap stabil selama awal musim pendapatan karena hasil yang lebih kuat dari perkiraan dari bank-bank besar, menghilangkan kekhawatiran tentang penularan dari krisis perbankan regional pada bulan Maret. Dari 90 perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil kuartal pertama sejauh ini, hampir 77% telah melampaui perkiraan analis dibandingkan dengan rata-rata tingkat kekalahan jangka panjang sebesar 66%, sesuai data Refinitiv IBES. Pembacaan awal PDB AS kuartal pertama, indeks pengeluaran konsumen pribadi (PCE) untuk bulan Maret, dan kepercayaan konsumen April adalah beberapa data yang dijadwalkan untuk dirilis minggu ini.

