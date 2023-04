JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan persiapan untuk KTT ke 42 ASEAN yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT pada hari ini Selasa (25/4/2023). KTT tersebut akan berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden, mengatakan bahwa pengecekan pada hari ini oleh Presiden Jokowi dinilai bahwa persiapan KTT ASEAN telah sesuai.

"Jadi secara singkat persiapan baik substansi maupun non substansi kita lakukan pengecekan pada hari ini secara detail langsung oleh bapak presiden dan per hari ini kita dapat sampaikan bahwa semua persiapan on the right track," kata Retno dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam KTT ASEAN tersebut, Retno mengatakan akan ada 8 pertemuan kepala negara pada KTT tersebut yang dilakukan selama dua hari.

"Saya sampaikan pada bapak presiden bahwa secara total 2 hari pertemuan akan ada 8 pertemuan," kata Retno.

Retno menjelaskan bahwa pada hari pertama akan ada 5 pertemuan dan di hari kedua ada 3 pertemuan. Di hari pertama semua pertemuan akan dipimpin Presiden Jokowi.

"Sementara di hari kedua, 3 pertemuan 2 di antaranya dipimpin bapak presiden. Sementara satu pertemuan lainnya secara rotasi saat ini memang akan dipimpin PM Malaysia (Anwar Ibrahim)," jelas Retno. Dalam pengecekan tadi, kata Retno, Jokowi melakukan pengecekan secara detail di tempat di mana akan diselenggarakan pertemuan KTT-nya. Baik untuk KTT dalam bentuk plenary maupun KTT dalam bentuk retreat dan pertemuan-pertemuan lainnya. "Jadi semua pertemuan dilakukan di satu titik dan bapak presiden sudah memeriksa secara keseluruhan. Selain itu bapak dan ibu negara juga berkesempatan untuk melakukan pengecekan terakhir bagi tempat di mana akan dilakukan spouse program," kata Retno.

