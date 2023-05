JAKARTA- Ternyata ini sumber penghasilan Inge Anugrah selama menjadi istri Ari Wibowo. Pasangan yang telah menikah selama 16 tahun ini dan selalu tampil harmonis serta jauh dari gosip justru muncul dengan kabar perceraian. Prahara rumah tangga tersebut kabarnya dipicu masalah keuangan.

Bahkan, netizen menyoroti sosok Ari Wibowo yang kabarnya tidak pernah memberikan uang bulanan kepada sang istri. Lantas, dari mana sumber penghasilan Inge Anugrah selama menjadi istri Ari Wibowo?

Ternyata ini sumber penghasilan Inge Anugrah selama menjadi istri Ari Wibowo ditemani oleh tim pengacaranya membeberkan sumber penghasilannya selama ini.

Inge Anugrah mengaku jika selama ini ia mendapatkan uang untuk kebutuhannya sendiri dari bayarannya sebagai coach. Ia mengaku sering dipanggil perusahaan-perusahaan untuk menjadi coach sehingga ia bisa menabung untuk jalan-jalan.

“Aku memang enggak punya tabungan tapi aku sendirikan seorang coach gitu. Sometimes dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching. sometimes perusahaan kayak corporate gitu aku dapat uang," kata Inge Anugrah dikutip dari Intens.

Selain itu, Inge juga memiliki kanal Youtube pribadi yang bisa menghasilkan uang. Dalam kanal Youtubenya, Inge kerap membagikan tutorial-tutorial menjaga kesehatan dan masak-masak.

“Aku ada youtube dan punya komunitas market project itu walauapun ecil bisa aku tabung dan aku bisa jalan-jalan ke Bali," lanjutnya.

Inge tetap bersyukur. Penghasilannya itu tidak seberapa namun ia tetap berusaha untuk menabung.

"Dari uang kecil itu aku bisa jalan-jalan sama temen-temen ke Bali but itu ya aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan," ujar Inge.

Inge juga mengaku tidak masalah dengan hal tersebut. Terpenting baginya Ari Wibowo bisa memenuhi kebutuhan keluarga termasuk soal anak, itu sudah cukup baginya.

"Aku nggak apa-apa kayak gitu bener-bener aku nggak apa-apa. Jadi aku juga menghargai Ari bisa provide for the family that’s enough for me," tegas Inge Anugrah.

Sementara untuk pakaian yang ia pakai sehari-hari, Inge hanya mengandalkan dari hasil endorsement. Terlebih ia juga termasuk perempuan yang jarang membeli pakaian baru.

"Kalau beli baju aku jarang banget beli baju dan dapat dari info dari mana tapi kalau aku pakai baju sport beda-beda. Aku sempat brand ambassador semua itu endorsement, yang engga tahu tapi ya begitulah," pungkas Inge Anugrah.

