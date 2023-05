JAKARTA - Kabar gembira datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru saja dikaruniai cucu kelima.

Melalui akun Instagram pribadinya, Sri mengungkap rasa bahagianya sekaligus membagikan potret cucu kelimanya yang baru lahir ke dunia pada 20 Mei 2023 kemarin.

“A bundle of joy…! Welcome to the world Emry. Semoga senantiasa menjadi anak yang baik hati, soleh dan bermanfaat dalam kebaikan bagi sesama. Semoga Allah SWT terus memberkahi dan melindungimu” tulis Sri Mulyani yang dikutip dari postingan Instagram, Minggu (21/5/2023).

Sri memang diketahui sering kali membagikan kebersamaannya dengan keluarga melalui Instagram pribadinya disamping pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan yang padat.

Kebahagiaan Sri atas kelahiran cucunya tersebut pun disambut hangat oleh netizen. Banyak yang mendoakan agar cucu Sri Mulyani itu menjadi orang hebat dan berguna serta sukses di dunia.

Berikut ini beberapa komentar yang ditinggalkan netizen pada postingan Sri Mulyani. “Barakallahu fiikum ibunda Sri Mulyani menjadi eyang. Insha Allah cucunya menjadi anak yang soleh dan penghafal Al-quran yang nantinya sukses dunia dan akhirat. Sehat-sehat terus baik cucu dan ibunya” tulis akun @azu**. “Ikut bergembira ya bu Menteri, atas kelahiran cucu tercinta, sehat dede bayi, sehat momnya dan semua keluarga sehat selalu” kata akun @ero***. “Dan semoga menjadi orang besar seperti eyang utinya terkenal di seluruh dunia Amin YRA” tambah akun @lil**. “Selamat ya eyang uti, dapat rejeki cucu lagi. Semoga cucunda menjadi orang hebat dan berguna bagi sesama seperti eyang itunya” kata akun @the**. “Semoga menjadi putra sholih, penyejuk mata dan hati orang tua, cerdas, sehat dan bermanfaat untuk agama, bangsa, negara dan masyarakat. Aamiin yaa Rabbal aalamiin” kata akun @nur**.

