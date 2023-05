JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan Discover South Sumatra.

Di mana acara ini sebagai kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatra Selatan yang potensial memperkuat wilayah itu menjadi “top of mind” di kalangan wisatawan.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Tunggu Waktu untuk Bertemu Plt Ketum PPP

Menparekraf Sandiaga mengatakan kegiatan yang berlangsung di Jakarta, itu menghadirkan beragam potensi yang ada di Sumatra Selatan (Sumsel). Mulai dari budaya, kuliner, wastra, kriya, dan juga keunikan khas lain yang ada di Sumsel.

"Kami sangat berterima kasih karena ini membantu promosi pariwisata di Sumatra Selatan. Mudah-mudahan Sumatra Selatan dapat menjadi top of mind masyarakat," kata Menparekraf Sandiaga saat hadir di "The Weekly Brief With Sandi Uno", Senin, 22 Mei 2023.

Discover South Sumatra dilaksanakan mulai 6 hingga 31 Mei 2023 yang menghadirkan deretan bazaar UMKM khas Sumatra Selatan.

Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Selatan, Aufa Syahrizal, menjelaskan, kegiatan Discover South Sumatra juga menghadirkan festival yang berlangsung setiap akhir pekan. Yakni Festival Pempek pada 6-7 Mei, Festival Jajanan Pasar Khas Sumsel pada 13-14 Mei, serta Festival Kopi Khas Sumsel pada 20-21 Mei. Festival-festival ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Seperti Festival Pempek yang menghadirkan 26 tenant pempek dan semuanya habis terjual. "Ini menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM karena mereka tidak sia-sia datang ke Jakarta. Semua mendapat sambutan yang baik dari pengunjung," kata Aufa. Pada pekan terakhir atau tepatnya pada 27 dan 28 Mei 2023, Discover South Sumatra akan menghadirkan Festival Makanan khas Sumatra Selatan. "Kami berharap mudah-mudahan Mas Menteri punya waktu dan bisa hadir di kegiatan positif ini," ujar Aufa.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.