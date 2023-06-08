Ketika Jokowi Sebut Harga Rumah di Singapura Mahal hingga Ajak Pindah ke IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan untuk tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kepada para audiens di acara Ecosperity Week di Singapura.

Jokowi juga sempat menyinggung harga rumah di Singapura yang terus meningkat.

"Saya juga tahu harga rumah di sini telah naik sangat tinggi. Mungkin tinggal di Nusantara bisa jadi pilihan," kata Presiden Jokowi seperti disaksikan dalam tayangan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta.

Dia pun meyakinkan bahwa saat ini pembangunan IKN Nusantara sedang berjalan. Kemudian Jokowi menjelaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan penyediaan air minum, serta pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan akan selesai tahun 2024 menggunakan APBN.