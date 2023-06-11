5 Fakta Terbaru Proyek IKN Nusantara Tetap Lanjut

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mempromosikan investasi Indonesia, terutama di bidang transisi energi, infrastruktur hijau, dan pembangunan IKN Nusantara di forum Ecosperity Week 2023.

Dalam forum tersebut, ia menjamin investasi dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap aman siapapun presidennya.

Dirangkum Okezone, Minggu (11/6/2023) berikut ini fakta-fakta terbaru IKN tetap lanjut.

1. IKN tetap lanjut

Presiden Jokowi dalam forum Ecosperity Week 2023 mengatakan bahwa dirinya yakin mitra Indonesia di Singapura paham siapa pun yang akan memimpin bisa fokus untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa dan kekuatan utama Asia.

"Segalanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Investasi Anda di Indonesia akan aman, begitu pula keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi.

2. Janji beri fasilitas terbaik

Presiden Jokowi juga menjanjikan fasilitas terbaik penawaran investasi khususnya terkait ekonomi dan industri hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Kami telah melakukan segalanya, khususnya terkait energi hijau dan industri hijau, kami akan memfasilitasinya sebaik yang kami mampu, karena kami percaya kesuksesan ekonomi dan keberlanjutan harus dikerjakan bersama-sama,” ujar Presiden Indonesia tersebut.