7 Fakta Tiket Ludes hingga Perputaran Uang FIFA Matchday Indonesia Vs Argentina

JAKARTA - Ticket war dalam memperebutkan bangku pertandingan La Albiceleste (julukan Timnas Argentina) benar terjadi. Faktanya penjualan tiket Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina, pada hari pertama tiket terjual habis.

Antusias pencinta sepakbola yang membuncah ini menunjukkan momen langka, di mana Timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi Timnas Argentina pada FIFA Matchday, Senin 19 Juni 2023 mendatang. Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Berikut okezone merangkum fakta Tiket Ludes hingga Perputaran Uang FIFA Matchday Indonesia vs Argentina, Senin(11/6/2023):

1. Tiket hari pertama terjual 20 Ribu

Penjualan tiket Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina, pada hari pertama tidak sampai 10 menit, namun 20 ribu tiket terjual habis.

Ada perlakuan khusus pada hari pertama penjualan tiket. Pada hari itu, penjualan ditujukan khusus bagi nasabah Bank BRI. Tak ayal, hanya dalam hitungan sembilan menit penjualan tiket langsung ditutup karena habis diburu pecinta sepakbola.