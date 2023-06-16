Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi: Jakarta Padat Sekali, Macet di Mana-Mana

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |04:03 WIB
Jokowi: Jakarta Padat Sekali, Macet di Mana-Mana
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa beban Jakarta sudah terlalu padat.

Sehingga itu menjadi alasannya untuk memindahkan ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

 BACA JUGA:

"Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, kota pemerintahan, macet semua sekarang kita dimana-mana," kata Jokowi dalam acara peluncuran Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Oleh karena itu, tambah Jokowi, harus ada pengurangan beban yang selama ini dipikul oleh Jakarta.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
