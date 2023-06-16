Jokowi: Jakarta Padat Sekali, Macet di Mana-Mana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa beban Jakarta sudah terlalu padat.

Sehingga itu menjadi alasannya untuk memindahkan ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, kota pemerintahan, macet semua sekarang kita dimana-mana," kata Jokowi dalam acara peluncuran Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Oleh karena itu, tambah Jokowi, harus ada pengurangan beban yang selama ini dipikul oleh Jakarta.