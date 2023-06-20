Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bappanas Jaga Laju Inflasi Pangan Jelang Idul Adha

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |10:50 WIB
Bappanas Jaga Laju Inflasi Pangan Jelang Idul Adha
Bappanas Pastikan Pasokan Cukup dan Harga Pangan Terjangkau Jelang Idul Adha. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengantisipasi lonjakan harga pangan jelang Idul Adha. Pasalnya, setiap kali hari raya harga pangan pasti naik. 

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

Sejak awal 2023 hingga saat ini, NFA memfasilitasi GPM di 28 Provinsi dan 117 kabupaten/kota dengan frekuensi mencapai 215 kali kegiatan GPM. GPM ini akan terus ditingkatkan frekuensinya hingga menjelang Idul Adha dengan mengelar GPM serentak di H-3 di 290 lokasi di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencakup beragam komoditas seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan minyak goreng yang didistribusikan dari daerah surplus ke daerah defisit. Total distribusi di tahun 2023 mencapai 1.200 ton.

Selain itu,  NFA juga terus menguatkan kolaborasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, asosiasi dan pelaku usaha antara lain dengan menggencarkan gelar pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, dan memaksimalkan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Menurut Arief, meningkatnya permintaan (demand) pada momentum Idul Adha merupakan siklus tahunan di mana pemerintah harus memastikan pasokan aman dan terjangkau sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan melonjaknya harga.

"Kita bersama seluruh stakeholders tentunya terus memantau pergerakan pasokan dan harga pangan, juga melakukan intervensi di lapangan melalui serangkaian kegiatan antara lain gerakan pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan jelang Idul Adha," ujar Arief dalam keterangan pers, Selasa (20/6/2023). 

Halaman:
1 2
