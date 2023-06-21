Segini Gaji Asnawi di Korsel, Kapten Timnas Indonesia yang Tekel Garnacho

Duel Asnawi dengan Garnacho di Pertandingan Timnas Indonesia Vs Argentina. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Pesebakbola Timnas Indonesia Aswani Mangkualam mendapat apresiasi usai laga FIFA Matchday Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin 19 Juni 2023 malam.

Bahkan usai duel dengan pemain Argentina Alejandro Garnacho, kini Asnawi telah menjadi trending topic di Twitter. Asnawi berhasil mengantongi wonderkid Manchester United tersebut.

Usai pertandingan, ternyata Garnacho follow Instagram Asnawi yang kini bermain di Korea Selatan.

Lalu berapa gaji Asnawi bermain di Korea Selatan?

Asnawi diketahui meninggalkan PSM Makassar untuk tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greeners. Dua tahun berselang, dia gabung dengan tim Korea Selatan lainnya, Jeonnam Dragons.

Namun dia menyebut bahwa tujuannya berkarier di luar Indonesia memanglah bukan untuk uang semata.

Menurutnya, bermain di Korea Selatan adalah kesempatan yang langka. Oleh karena itu, dia merasa bahwa hal ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.