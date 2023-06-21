Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Asnawi di Korsel, Kapten Timnas Indonesia yang Tekel Garnacho

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:21 WIB
Segini Gaji Asnawi di Korsel, Kapten Timnas Indonesia yang Tekel Garnacho
Duel Asnawi dengan Garnacho di Pertandingan Timnas Indonesia Vs Argentina. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Pesebakbola Timnas Indonesia Aswani Mangkualam mendapat apresiasi usai laga FIFA Matchday Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin 19 Juni 2023 malam.

Bahkan usai duel dengan pemain Argentina Alejandro Garnacho, kini Asnawi telah menjadi trending topic di Twitter. Asnawi berhasil mengantongi wonderkid Manchester United tersebut.

Usai pertandingan, ternyata Garnacho follow Instagram Asnawi yang kini bermain di Korea Selatan.

Lalu berapa gaji Asnawi bermain di Korea Selatan?

Duel Asnawi vs Garnacho di FIFA Match Day yang Menjadi Trending

Asnawi diketahui meninggalkan PSM Makassar untuk tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greeners. Dua tahun berselang, dia gabung dengan tim Korea Selatan lainnya, Jeonnam Dragons.

Namun dia menyebut bahwa tujuannya berkarier di luar Indonesia memanglah bukan untuk uang semata.

Menurutnya, bermain di Korea Selatan adalah kesempatan yang langka. Oleh karena itu, dia merasa bahwa hal ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193680//john_herdman_bisa_mengandalkan_5_pemain_kesayangan_shin_tae_yong_di_timnas_indonesia-ql6d_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192242//john_herdman_berpotensi_panggil_3_pemain_kesayangan_shin_tae_yong_di_timnas_indonesia_fifacom-IcGB_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973//kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968//asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095//polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904//shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement