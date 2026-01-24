Harga Emas Antam Naik Lagi, Segram Jadi Rp2.887.000

Harga emas Antam (ANTM) kembali naik pada perdagangan hari ini. (Foto: okezone.com/IMG)

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) kembali naik pada perdagangan hari ini, Sabtu (24/1/2026). Emas Antam naik Rp7.000 menjadi Rp2.887.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback, yaitu harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga naik Rp7.000 menjadi Rp2.722.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 adalah 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), dan bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.493.500

Emas 1 gram: Rp2.887.000

Emas 2 gram: Rp5.714.000

Emas 3 gram: Rp8.546.000

Emas 5 gram: Rp14.210.000

Emas 10 gram: Rp28.365.000