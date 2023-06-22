Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bidik Nasabah Prioritas, Pegadaian dan BRI Jalin Kerjasama Tawarkan Produk Unggulan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |12:19 WIB
Bidik Nasabah Prioritas, Pegadaian dan BRI Jalin Kerjasama Tawarkan Produk Unggulan
Foto: Dok Pegadaian
A
A
A

Jakarta- Untuk meningkatkan manfaat sinergi Holding Ultra Mikro, PT Pegadaian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jalin kerjasama referensi layanan dan produk Pegadaian bagi nasabah BRI Prioritas dan BRI Private.

Hal ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama oleh Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani dan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah dan disaksikan oleh Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, pada Rabu (21/06).

Dalam sambutannya, Damar Latri Setiawan menjelaskan bahwa kerja sama Bank BRI dan Pegadaian merupakan kolaborasi strategis utamanya dalam memasarkan produk dan layanan Pegadaian kepada nasabah prioritas dari BRI.

Pasalnya Pegadaian memiliki ragam produk yang sesuai untuk segmen nasabah prioritas seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, Gadai Luxury, Gadai Efek dan G-Lab sehingga bisa lebih dikenal lagi oleh nasabah-nasabah prioritas BRI yang sudah akrab dengan produk-produk investasi dan saham, sehingga bisa dimaksimalkan dengan produk-produk Pegadaian yang sesuai.

“Saya berharap adanya kerja sama ini bisa meningkatkan kinerja Pegadaian dan memberi nilai lebih kepada BRI, karena alternatif produk yang ditawarkan semakin banyak. Selain itu, saya juga berharap seluruh Insan Pegadaian bisa memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah prioritas BRI. Bahkan kegiatan ini dikembangkan dengan kerja sama yang lain sehingga sinergi antara anak perusahaan Pegadaian dengan BRI sebagai induk Holding Ultra Mikro semakin kuat,” jelas Damar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/340/3194019//el_hotel_bandung-KpVN_large.JPG
Retrovibes Guncang eL Hotel Bandung pada Perayaan Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3193994//bri_kembali_raih_resertifikasi_iso_29119-WcA2_large.jpeg
Lagi! BRI Raih Resertifikasi ISO 29119, Bank Pertama di Indonesia Bersertifikasi TMMi Level 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193863//selly_seorang_ibu_rumah_tangga_sekaligus_nasabah_inspiratif_pnm_mekaar-32VJ_large.jpeg
Ini Dampak Nyata Pemberdayaan Keberlanjutan PNM untuk Masyarakat Prasejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/2/3193806//le_minerale_running_squad_dalam_kegiatan_we_run_palestine_2025-bi6m_large.jpg
Setiap Kilometer Jadi Donasi, Le Minerale Running Squad Berlari untuk Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193769//injourney_airports_resmi_tutup_posko_terpadu_nataru_di_37_bandara-g724_large.jpeg
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement