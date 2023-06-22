Bidik Nasabah Prioritas, Pegadaian dan BRI Jalin Kerjasama Tawarkan Produk Unggulan

Jakarta- Untuk meningkatkan manfaat sinergi Holding Ultra Mikro, PT Pegadaian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jalin kerjasama referensi layanan dan produk Pegadaian bagi nasabah BRI Prioritas dan BRI Private.

Hal ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama oleh Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani dan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah dan disaksikan oleh Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, pada Rabu (21/06).

Dalam sambutannya, Damar Latri Setiawan menjelaskan bahwa kerja sama Bank BRI dan Pegadaian merupakan kolaborasi strategis utamanya dalam memasarkan produk dan layanan Pegadaian kepada nasabah prioritas dari BRI.

Pasalnya Pegadaian memiliki ragam produk yang sesuai untuk segmen nasabah prioritas seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, Gadai Luxury, Gadai Efek dan G-Lab sehingga bisa lebih dikenal lagi oleh nasabah-nasabah prioritas BRI yang sudah akrab dengan produk-produk investasi dan saham, sehingga bisa dimaksimalkan dengan produk-produk Pegadaian yang sesuai.

“Saya berharap adanya kerja sama ini bisa meningkatkan kinerja Pegadaian dan memberi nilai lebih kepada BRI, karena alternatif produk yang ditawarkan semakin banyak. Selain itu, saya juga berharap seluruh Insan Pegadaian bisa memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah prioritas BRI. Bahkan kegiatan ini dikembangkan dengan kerja sama yang lain sehingga sinergi antara anak perusahaan Pegadaian dengan BRI sebagai induk Holding Ultra Mikro semakin kuat,” jelas Damar.