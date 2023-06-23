Kisah Bos Amazon yang Pernah Jadi Pelayan McDonald's

JAKARTA - Pendiri sekaligus CEO Amazon Jeff Bezos punya cerita dan pengalaman sebelum menjadi sukses seperti sekarang ini. Dia pernah menjadi pelayan di restoran cepat saji McDonald’s sebelum sesukses sekarang dan menjadi orang terkaya ke-4 di dunia.

Jeff Bezos memulai kerja di McD saat usianya 16 tahun dan bekerja di bagian dapur menjadi koki. Pada minggu pertama bekerja, Bezos mengungkap bahwa ia mengalami kejadian tidak menyenangkan.

"Minggu pertama saya bekerja, saus tomat di dispenser yang dipasang di dinding tumpah sangat banyak ke setiap celah dapur yang sulit dijangkau. Karena saya karyawan baru, mereka menyuruh saya membersihkannya," ungkapnya.