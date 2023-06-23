Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Bos Amazon yang Pernah Jadi Pelayan McDonald's

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |04:18 WIB
Kisah Bos Amazon yang Pernah Jadi Pelayan McDonald's
Kisah Bos Amazon Jeff Bezos (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pendiri sekaligus CEO Amazon Jeff Bezos punya cerita dan pengalaman sebelum menjadi sukses seperti sekarang ini. Dia pernah menjadi pelayan di restoran cepat saji McDonald’s sebelum sesukses sekarang dan menjadi orang terkaya ke-4 di dunia.

Jeff Bezos memulai kerja di McD saat usianya 16 tahun dan bekerja di bagian dapur menjadi koki. Pada minggu pertama bekerja, Bezos mengungkap bahwa ia mengalami kejadian tidak menyenangkan.

"Minggu pertama saya bekerja, saus tomat di dispenser yang dipasang di dinding tumpah sangat banyak ke setiap celah dapur yang sulit dijangkau. Karena saya karyawan baru, mereka menyuruh saya membersihkannya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement