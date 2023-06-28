Keren! Nasabah KB Bukopin Bisa Transfer Antarbank dan Tarik Tunai Gratis Dimana Saja

Kini nasabah KB Bukopin bisa transfer antarbank dan tarik tunai gratis dimana saja. (Foto: dok KB Bukopin)

JAKARTA – Ada yang baru dari PT Bank KB Bukopin Tbk. Kini nasabah KB Bukopin bisa tarik tunai dan transfer ke bank gratis tanpa batas dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank manapun tanpa syarat.

Program inovatif ini merupakan bagian dari peningkatan layanan nasabah untuk memahami pentingnya aksesibilitas dan fleksibilitas dalam layanan perbankan.

Program inovatif berbasis digitalisasi ini akan memberikan kebebasan bagi nasabah untuk melakukan tarik tunai dan transfer bank tanpa biaya, tanpa batas, dan tanpa syarat melalui ATM bank manapun dengan memanfaatkan lebih dari 100.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seluruh nasabah KB Bukopin dapat menikmati fitur gratis tarik tunai, transfer bank, dan cek saldo tanpa batas mulai 28 Juni 2023.

Program ini merupakan komitmen Bank KB Bukopin dalam memberikan layanan yang berorientasi pada nasabah dan merupakan kebanggaan dapat menawarkan kebebasan dan kenyamanan dalam bertransaksi kepada nasabah.

KB Bukopin terus berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan keuangan yang memenuhi dan melampaui harapan nasabah. Program ini mencerminkan dedikasi perseroan dalam melayani dengan integritas, inovasi, dan keunggulan.

Wakil Presiden Direktur Bank KB Bukopin Robby Mondong mengatakan, “Kami menyadari kebutuhan transaksi nasabah yang cukup tinggi, sehingga program gratis tarik tunai dan transfer dari ATM bank manapun, kami harapkan dapat memberikan kenyamanan dan kebebasan kepada nasabah saat bertransaksi”.