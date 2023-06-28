Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Keren! Nasabah KB Bukopin Bisa Transfer Antarbank dan Tarik Tunai Gratis Dimana Saja

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:31 WIB
Keren! Nasabah KB Bukopin Bisa Transfer Antarbank dan Tarik Tunai Gratis Dimana Saja
Kini nasabah KB Bukopin bisa transfer antarbank dan tarik tunai gratis dimana saja. (Foto: dok KB Bukopin)
A
A
A

JAKARTA – Ada yang baru dari PT Bank KB Bukopin Tbk. Kini nasabah KB Bukopin bisa tarik tunai dan transfer ke bank gratis tanpa batas dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank manapun tanpa syarat.

Program inovatif ini merupakan bagian dari peningkatan layanan nasabah untuk memahami pentingnya aksesibilitas dan fleksibilitas dalam layanan perbankan.

Program inovatif berbasis digitalisasi ini akan memberikan kebebasan bagi nasabah untuk melakukan tarik tunai dan transfer bank tanpa biaya, tanpa batas, dan tanpa syarat melalui ATM bank manapun dengan memanfaatkan lebih dari 100.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seluruh nasabah KB Bukopin dapat menikmati fitur gratis tarik tunai, transfer bank, dan cek saldo tanpa batas mulai 28 Juni 2023.

Program ini merupakan komitmen Bank KB Bukopin dalam memberikan layanan yang berorientasi pada nasabah dan merupakan kebanggaan dapat menawarkan kebebasan dan kenyamanan dalam bertransaksi kepada nasabah.

KB Bukopin terus berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan keuangan yang memenuhi dan melampaui harapan nasabah. Program ini mencerminkan dedikasi perseroan dalam melayani dengan integritas, inovasi, dan keunggulan.

Wakil Presiden Direktur Bank KB Bukopin Robby Mondong mengatakan, “Kami menyadari kebutuhan transaksi nasabah yang cukup tinggi, sehingga program gratis tarik tunai dan transfer dari ATM bank manapun, kami harapkan dapat memberikan kenyamanan dan kebebasan kepada nasabah saat bertransaksi”.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/2/3176135//tim_basket_kemenimipas_sabet_gelar_juara_pornas_korpri_2025-lMp9_large.JPG
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Sabet Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176083//menbud_kunjungi_paviliun_negara_sahabat_di_expo_2025_osaka-qVQu_large.jpeg
Perkuat Diplomasi dan Kolaborasi Budaya, Menbud Kunjungi Paviliun Negara Sahabat di Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement