HOME FINANCE

Shopee Hadirkan Kampanye 2.2 Ramadan Fashion Sale dengan Ragam Koleksi Fesyen Muslim Terkini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |14:30 WIB
Shopee Hadirkan Kampanye 2.2 Ramadan Fashion Sale dengan Ragam Koleksi Fesyen Muslim Terkini
Shopee hadirkan kampanye 2.2 Ramadan Fashion Sale. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Bulan suci Ramadan semakin dekat dan suasana persiapan pun mulai terasa, termasuk dalam menyiapkan koleksi fesyen yang akan dikenakan sepanjang bulan suci. Beragam brand fesyen muslim lokal pun sedang berlomba menghadirkan berbagai koleksi dan tren fesyen Ramadan terbaru.

Tak heran, banyak masyarakat kini sedang mempersiapkan fashion sejak lebih awal agar dapat menjalani bulan suci dengan lebih nyaman dan maksimal.

Melihat tingginya animo masyarakat, Shopee menghadirkan kampanye 2.2 Ramadan Fashion Sale mulai 25 Januari hingga 3 Februari, untuk menemani pengguna memenuhi beragam kebutuhan jelang Ramadan melalui rangkaian penawaran menarik, mulai dari Fashion Serba 10RB, Live Video Xtra Diskon hingga 80%, hingga Ekstra Voucher hingga 300RB.

Adi Rahardja selaku Senior Director of Business Development Shopee Indonesia mengatakan, “Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan."

"Memilih koleksi fesyen yang tepat menjadi bagian penting untuk menunjang kenyamanan dalam menjalani rutinitas, mulai dari aktivitas bekerja, beribadah, hingga momen kebersamaan bersama keluarga dan kerabat," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
