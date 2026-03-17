Pelindo Turut Melepas Mudik Nyaman Bersama BUMN 2026 dari GBK

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kembali turut melepas pemberangkatan peserta program Mudik Gratis BUMN 2026. (Foto: dok Pelindo)

JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali turut melepas pemberangkatan peserta program Mudik Gratis BUMN 2026 dari area Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (17/3/2026) pagi. Program ini merupakan bentuk sinergi antarBUMN dalam mendukung kelancaran arus mudik sekaligus menciptakan Mudik Nyaman Bersama bagi masyarakat.

Sebagai program tahunan, Mudik Gratis Bersama BUMN kembali dilaksanakan oleh Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara dengan melibatkan 96 BUMN beserta anak perusahaannya. Secara keseluruhan, program ini memberangkatkan 116.688 pemudik menuju berbagai kabupaten dan kota tujuan di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tersedia berbagai moda transportasi dengan standar keselamatan yang terjamin, meliputi transportasi darat, kereta api, dan kapal laut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Ini merupakan sebuah ikhtiar bersama, kita semua mendengar harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa jika kita bisa memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka,” ujarnya.