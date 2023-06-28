Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Listrik Tak Naik hingga September 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |04:05 WIB
Tarif Listrik Tak Naik hingga September 2023
Tarif listrik tidak naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) memastikan tarif listrik nonsubsidi tidak mengalami kenaikan hingga 30 September 2023.

Padahal tarif listrik dengan golongan nonsubsidi dilakukan penyesuaian setiap tiga bulan sekali.

Penyesuaian apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi baik berupa kurs Dollar Amerika, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Patokan Batubara (HPB).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu menyampaikan, dari indikator yang ada, secara perhitungan tarif tenaga listrik golongan pelanggan nonsubsidi semestinya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada kuartal II/2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173931/listrik_pln-aZPH_large.jpeg
Ini Rincian Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober 2025, Apakah Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173382/tarif_listrik-tmbV_large.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh yang Berlaku 1 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172477/listrik_pln-wZAp_large.jpeg
3 Fakta Tarif Listrik Tidak Naik hingga Akhir 2025 demi Jaga Daya Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172394/listrik_pln-4BrU_large.jpeg
Tidak Naik, Ini Tarif Listrik PLN Oktober-Desember 2025 untuk Semua Golongan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement