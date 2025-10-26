Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |18:36 WIB
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis (Foto: PLN)
JAKARTA - Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 pada 27 Oktober 2025. Bagi warga yang tidak mampu, listrik sangat dibutuhkan. Sebab, selama ini masih ada warga yang belum menikmati listrik.

Sambungan listrik gratis pun diberikan kepada 21 keluarga kurang mampu di Dusun Andelan, Desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kini mereka resmi menikmati penyalaan listrik gratis berkat kolaborasi antara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, dalam program sosial Light Up The Dream (LUTD).

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan, penyalaan listrik ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, melainkan manifestasi nyata dari semangat energi berkeadilan yang menjadi semangat kerja PLN Group.

“Listrik adalah fondasi kemajuan. Setiap sambungan baru berarti kesempatan baru  bagi anak yang belajar, bagi ibu yang berusaha, dan bagi keluarga yang ingin tumbuh,” ujar Rakhmad dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/10/2025).

“Program ini lahir dari hati para pegawai PLN yang ingin membantu setiap rumah, sekecil apa pun, punya hak untuk menikmati terang," katanya.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
