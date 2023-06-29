5 Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Bisa Dihargai Ratusan Juta Rupiah

Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit. (Foto: Okezone.com/Tokopedia)

JAKARTA - Menjual uang jadul seperti uang koin pecahan Rp1.000 bergambar kelapa sawit bisa dilakukan dengan 5 cara di bawah ini.

Terlebih lagi, uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit ini bisa dibilang cukup langka.

Uang koin Rp1.000 gambar kelapa sawit masih berlaku hingga saat ini.

Bank Indonesia (BI) menerbitkan uang ini pada 8 Maret 1993 dengan aturan emisi 2010. Bahan dari uangkoin Rp1000 ada dua jenis yakni lingkar luar berbahan Cupro Nikel dan Lingkar dalam berbahan Aluminium Bronze.

Uang Rp1.000 kelapa sawit memiliki berat 8,60 gr, dengan diameter lingkar luar: 26,00 mm dan lingkar dalam: 18,00 mm. uang ini memiliki ketebalan 2,40 mm dan mempunyai warna putih dan kuning.

Dengan bagian muka Relief teks: BANK INDONESIA; Relief gambar: Burung Garuda. Memiliki sisi bergerigi.

Sementara bagian belakang Relief teks: Kelapa Sawit; Relief gambar; Pohon Kelapa Sawit; Relief angka:1000.

Lalu benarkah uang Rp1.000 kelapa sawit harganya sampai ratusan juta Rupiah?

Pada medio 2021, Masyarakat dihebohkan dengan fenomena uang jadul dijual dengan harga selangit hingga Rp100 juta di marketplace atau dijual secara online.

Berikut ini 5 cara menjual uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Rabu (28/6/2023):

1. Jual ke komunitas penggemar uang kuno

Cara pertama bisa menjual ke komunitas penggemar uang kuno. Di dalamnya terdapat banyak kolektor dengan preferensi berbeda. Maka dari itu, pastikan memberikan deskripsi uang kuno secara detail beserta kondisinya. Biasanya penawaran akan bervariasi tergantung pada kebutuhan kolektor sendiri.

2. Jual ke Pedagang Uang Kuno

Cara kedua dengan menjual uang tersebut ke pedagang uang kuno. Menjual uang kuno ke pedagang biasanya ada di pinggir jalan atau sudut kota tertentu. Jika uang yang ditawarkan terbilang langka dan masih dalam kondisi bagus, maka harga jualnya pun akan tinggi.