HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Transaksi MRT Tak Bisa Pakai GoPay hingga OVO Mulai Hari Ini

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |05:03 WIB
4 Fakta Transaksi MRT Tak Bisa Pakai GoPay hingga OVO Mulai Hari Ini
Sistem Pembayaran MRT Tak Bisa Pakai GoPay. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) telah melakukan penyesuaian terkait sistem pembayaran perjalanan MRT Jakarta yang akan berlaku mulai hari ini.

Adapun penyesuaian tersebut yakni pembayaran menggunakan kode QR beberapa e-wallet sudah tidak bisa digunakan lagi lantaran selesainya kontrak kerja sama.

Dirangkum Okezone, Sabtu (1/7/2023) berikut ini fakta transaksi MRT sudah tak bisa pakai GoPay hingga OVO.

1. Ada 4 e-wallet

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan saat ini pembayaran MRT Jakarta sudah tidak bisa lagi menggunakan kode QR empat e-wallet, yakni GoPay, OVO, Dana, serta LinkAja.

2. Alasan

Adapun Ahmad mengatakan bahwa penyesuaian sistem pembayaran melalui empat e-wallet itu dilakukan lantaran telah selesainya kontrak kerja sama dengan para mitra e-wallet tersebut dan belum ada kesepakatan lebih lanjut mengenai perpanjangan kerja sama dari para mitra.

3. Tetap terbuka untuk kerja sama

Meski demikian, Ahmad menyebut bahwa pihaknya MRT Jakarta tetap terbuka untuk kelanjutan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang sudah berjalan.

"Pada prinsipnya MRT Jakarta tetap membuka kelanjutan kerjasama sepanjang sesuai dengan ketentuan yang selama ini telah berjalan dengan kerja sama sebelumnya," ujar Ahmad.

Halaman:
1 2
