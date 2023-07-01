10 PO Bus Terkaya di Indonesia, Ini Daftarnya

JAKARTA - Rata-rata PO Bus ini tercatat memiliki aset dan mampu mengantongi keuntungan hingga miliaran rupiah.

Tak hanya itu, banyaknya armada yang telah berhasil mengaspal hingga bisa mengembangkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan.

Lantas, apa saja PO Bus terkaya di Indonesia? Berikut menurut catatan Okezone.

1. PO Mayasari

Mayasari Bakti menjadi PO bus terkaya di Indonesia karena PO bus ini merupakan salah satu PO bus dengan trayek sekaligus armada terbanyak sampai 3.000 unit di Indonesia. Engkud Mahpud sebagai pendiri Mayasari Bakti ini sejak tahun 1964.

Masing 1 unit bus seharga Rp1 miliar lebih, aset almarhum H Engkud yang kini dikelola anak cucunya dengan jumlah armada tersebut di atas Rp3 triliun.