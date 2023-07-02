Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 56

JAKARTA - Program kartu prakerja telah dibuka kembali. Pendaftaran dibuka untuk gelombang 56.

Manajemen Kartu Prakerja menjelaskan bagi peserta yang sudah mengisi data bisa langsung gerak cepat masuk ke dashboard untuk gabung di Gelombang 56 ini.

"Buat kamu yang belum daftar, langsung daftar sekarang secara mandiri di www.prakerja.go.id supaya #JadiBisa gabung juga!" tulis Prakerja dikutip dari Instagram.

Berikut ini cara daftar Kartu Prakerja Gelombang 56:

1. Sementara itu, berikut ini cara mendaftar program Kartu Prakerja.

2. Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id.

3. Klik 'Login' atau Masuk dengan mengisikan e-mail dan password.

4. Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik 'Berikutnya'.