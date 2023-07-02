Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Alasan Kenapa Indomaret Warnanya Merah, Kuning, Biru?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:02 WIB
Alasan Kenapa Indomaret Warnanya Merah, Kuning, Biru?
Indomaret. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Alasan kenapa Indomaret warnanya merah, kuning, biru yang menarik untuk diketahui. Sebab ketiga warna tersebut sangat melekat dan menjadi ciri khas minimarket itu.

Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan Indomaret. Minimarket tersebut sudah berdiri sejak lama di Indonesia bahkan kini sudah memiliki banyak jaringan di seluruh Indonesia.

Adapun yang menjadi ciri khas dari Indomaret yang sangat melekat dan diingat banyak orang selain dari logo semut Si Domar ialah warnanya, yakni merah, kuning, dan biru.

Lantas apa sebenarnya alasan Indomaret memilih menggunakan warna merah, kuning, dan biru sebagai warna mereka?

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (2/7/2023) ternyata alasan kenapa Indomaret warnanya merah, kuning, biru pernah dijelaskan sebelumnya oleh Indomaret. Warna merah dipilih untuk melambangkan keberanian dalam mendobrak, yakni sebagai pionir.

 

Halaman:
1 2
