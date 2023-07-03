Harga Emas Antam Naik Goceng, Segram Jadi Segini

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) naik pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp5.000 menjadi Rp1.054.000 per gram.

Sementara pada buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas ingin menjual emas batangannya, tidak mengalami perubahan di harga Rp932.000 per gram untuk hari ini.

Mengutip dari laman logammulia.com, Senin (3/7/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram berada di level Rp577.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.045.000, dan 10 gram Rp10.035.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp49.845.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp497.320.000 dan Rp994.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam, Senin (3/7/2023):

Emas 0,5 gram: Rp577.000

Emas 1 gram: Rp1.054.000

Emas 2 gram: Rp2.048.000

Emas 3 gram: Rp3.047.000

Emas 5 gram: Rp5.045.000

Emas 10 gram: Rp10.035.000