3 Sumber Kekayaan Apriyani Rahayu, Resmi Jadi PNS Berharta Miliaran

JAKARTA - Apriyani Rahayu masuk ke dalam 27 atlet berprestasi dari berbagai cabang olahraga yang diangkat sebagai PNS.

Apriyani Rahayu merupakan atlet bulu tangkis. Namanya melejit saat berpasangan dengan Greysia Polii saat meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di nomor ganda putri.

Sumber kekayaan Apriyani Rahayu menarik untuk diketahui. Terlebih lagi Apriyani Rahayu resmi diangkat menjadi PNS Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Usai Greysia Polii pensiun, kini Apriyani Rahayu berpasangan dengan Siti Fadia.

Sebelum menjadi atlet bulu tangkis dan diangkat menjadi PNS, ternyata Apriyani Rahayu pernah berjualan sayur.