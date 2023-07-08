Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Sumber Kekayaan Apriyani Rahayu, Resmi Jadi PNS Berharta Miliaran

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |07:06 WIB
3 Sumber Kekayaan Apriyani Rahayu, Resmi Jadi PNS Berharta Miliaran
Sumber kekayaan Apriyani Rahayu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apriyani Rahayu masuk ke dalam 27 atlet berprestasi dari berbagai cabang olahraga yang diangkat sebagai PNS.

Apriyani Rahayu merupakan atlet bulu tangkis. Namanya melejit saat berpasangan dengan Greysia Polii saat meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di nomor ganda putri.

Sumber kekayaan Apriyani Rahayu menarik untuk diketahui. Terlebih lagi Apriyani Rahayu resmi diangkat menjadi PNS Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Usai Greysia Polii pensiun, kini Apriyani Rahayu berpasangan dengan Siti Fadia.

Sebelum menjadi atlet bulu tangkis dan diangkat menjadi PNS, ternyata Apriyani Rahayu pernah berjualan sayur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177891/pns-IPt4_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176843/rupiah-aXvQ_large.jpg
Apakah PNS yang Dipecat Dapat Uang Pensiunan Tiap Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176504/pns-T1WR_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Cek Besarannya yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176446/pns-wSeb_large.jpeg
Benarkah Gaji PNS Naik di 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175619/kemenkeu-Or4P_large.jpg
Kemenkeu Akan Kaji Usulan Sistem Gaji Single Salary ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement