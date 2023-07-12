Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sri Mulyani Angkat Sosok Ini Jadi Komisaris di BUMN Kemenkeu

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:50 WIB
Sri Mulyani Angkat Sosok Ini Jadi Komisaris di BUMN Kemenkeu
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan perubahan anggota dewan komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero).

"Perubahan dikarenakan pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial," tulis manajemen perusahaan dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (12/7/2023).

 BACA JUGA:

Adapun pergantian posisi komisaris itu dari Rina Widiyani Wahyuningdyah digantikan oleh Brahmantio Isdijoso.

Berikut daftar lengkap komisaris-direksi SMF terbaru:

Komisaris

- Komisaris Utama: Nufransa Wira Sakti

- Komisaris: Brahmantio Isdijoso

- Komisaris: Dedy Supriadi Priatna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement