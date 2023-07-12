Sri Mulyani Angkat Sosok Ini Jadi Komisaris di BUMN Kemenkeu

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan perubahan anggota dewan komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero).

"Perubahan dikarenakan pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial," tulis manajemen perusahaan dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (12/7/2023).

Adapun pergantian posisi komisaris itu dari Rina Widiyani Wahyuningdyah digantikan oleh Brahmantio Isdijoso.

Berikut daftar lengkap komisaris-direksi SMF terbaru:

Komisaris

- Komisaris Utama: Nufransa Wira Sakti

- Komisaris: Brahmantio Isdijoso

- Komisaris: Dedy Supriadi Priatna.