Uang Nasabah Rekening Jenius Hilang, BTPN Buka Suara

JAKARTA - PT Bank BTPN Tbk (BTPN) menanggapi kasus yang beredar soal dana nasabah yang hilang di rekening Jenius.

Communications & Daya Head Bank BTPN Andrie Darusman mengatakan, Bank BTPN menyayangkan kejadian yang dialami oleh nasabah dalam kasus tanpa otorisasi ini.

BACA JUGA:

“Bank BTPN akan sepenuhnya mengembalikan dana nasabah selama transaksi tersebut terbukti terjadi tanpa otorisasi nasabah yang bersangkutan,” ungkap Andrie dalam keterangan resminya kepada MNC Portal, Rabu (12/7/2023).

Dengan kata lain, kasus ini masih diselidiki apakah benar terjadi tanpa otorisasi nasabah atau bukan.

Andrie melanjutkan, Bank BTPN juga memastikan bahwa kasus nasabah ini tertangani dengan baik.

BACA JUGA:

“Di Bank BTPN, keamanan dan kenyamanan nasabah merupakan prioritas kami. Bank BTPN akan terus memaksimalkan layanan untuk kenyamanan nasabah yang semakin optimal,” jelasnya.

BTPN juga mengingatkan agar nasabah selalu waspada terhadap berbagai modus kejahatan. Selain itu, kami mengimbau agar nasabah bertransaksi di merchant yang mendukung pembayaran menggunakan sistem 3D Secure yang dilengkapi dengan OTP.