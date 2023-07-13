3 Crazy Rich RI Masuk Daftar 100 Orang Terkaya Dunia 2023

JAKARTA - Indonesia memiliki 3 orang terkaya yang masuk jajaran 100 miliarder di dunia versi Forbes 2023.

Di mana 3 orang terkaya ini mempunyai harta yang fantastis.

Berikut 3 orang terkaya Indonesia, dirangkum Okezone, Kamis (13/7/2023).

1. R Budi Hartono

Pertama ada nama R Budi Hartono, orang terkaya nomor 1 di Indonesia ini menduduki peringkat 58 orang terkaya di dunia. Harta kekayaan pemilik Djarum dan BCA ini mencapai USD25,9 miliar atau setara Rp393,6 triliun (kurs Rp15.200 per USD).

Harta kekayaan R Budi Hartono mengungguli bos SoftBank Masayoshi Son yang mencapai USD25,7 miliar atau Rp390,6 triliun.

2. Michael Hartono

Kedua ada nama Michael Hartono. Kakak kandung dari R Budi Hartono ini menduduki peringkat 63 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Sama seperti Budi Hartono, kekayaan Michael Hartono berasal dari bisnis rokok hingga perbankan.

Harta kekayaan Michael Hartono mencapai USD24,7 miliar atau setara Rp375,4 triliun. Bahkan harta kekayaan Michael Hartono lebih banyak dari pendiri Alibaba Jack Ma yang mencapai USD24,4 miliar atau Rp370,8 triliun.