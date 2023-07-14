Hari Pajak 14 Juli, Sri Mulyani Pede DJP Cetak Hattrick di 2023

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum lama ini menyampaikan soal target pajak tahun 2023.

Dia mengaku optimis kalau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpeluang mencetak hattrick setelah 2 tahun terakhir juga menorehkan kinerja penerimaan sangat optimal di atas target APBN.

BACA JUGA:

Hal itu karena dia melihat capaian tax ratio yang tumbuh signifikan dari 9,21% pada tahun 2021 menjadi 10,39% pada tahun 2022, tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Dia pun menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pegawai pajak dalam pertemuan dengan para pimpinan jajaran DJP.

BACA JUGA:

"Terima kasih atas kerja keras Anda. Dalam suasana yang luar biasa 3 tahun terakhir ini dan bahkan kita sekarang dihadapkan pada suasana dan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu", ujarnya di Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

Namun, dia menekankan bahwa pekerjaan rumah DJP semakin banyak dan tidak mudah. Untuk itu, Sri meminta agar seluruh jajaran terutama pimpinan untuk semakin serius dan kompeten.