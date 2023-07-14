4 Penyebab PKL Menyerah Jualan di Teras Indomaret dan Alfamart

JAKARTA - Penyebab pedagang kaki lima (PKL) menyerah jualan di teras Indomaret dan Alfamart.

Seperti diketahui, kedua minimarket bisa dijadikan sebagai tempat berjualan dikarenakan banyaknya pengunjung yang datang.

Adapun, jualan di teras Indomaret ini diberikan untuk masyarakat yang mempunyai UMKM (usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Para pelaku UMKM yang bermitra dengan Indomaret bisa berwirausaha di teras. Namun, banyak pedagang yang berhenti berjualan di teras Indomaret dan Alfamart.

Berikut penyebab banyak pedagang kaki lima yang menyerah jualan di teras Indomaret serta Alfamart:

1. Lokasi

Lokasi menjadi salah satu faktor banyak pedagang kaki lima mundur berjualan. Sebab, jika lokasinya ada di pemukiman maka akan sangat banyak keuntungan. Namun jika berada di pelintas maka akan sepi.

2. Fleksibel Waktu

Kalau minimarket beroperasi 24 jam kerja kita malah lebih enak. Namun kalau tidak seharian maka harus ikuti operasional dari Indomaret dan Alfamartnya. Misalnya, jika kedua minimarket ini buka jam 8 pagi dan tutup jam 10 makan pedagang kaki lima harus ikuti operasional.