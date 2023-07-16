5 Fakta Ahok Pindahkan Kantor Pertamina ke IKN

JAKARTA - Kantor PT Pertamina (Persero) dikabarkan bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu diungkap Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal hal itu.

BACA JUGA:

“Presiden kan inginnya ada pemerataan pembangunan. Jadi kira-kira nanti Jakarta itu hanya kantor perwakilan. Nah yang mungkin yang harus pindah pertama itu PT Kilang Pertamina dan PT Pertamina Hulu Energi,” jelas Ahok.

Berikut fakta Ahok pindahkan kantor Pertamina ke IKN melalui rangkuman Okezone, Minggu (15/7/2023).

1. Tujuan Pemindahan

Ahok menyebut pemindahan seluruh kantor Pertamina ke Balikpapan bertujuan untuk mendekatkannya dengan IKN. Hal lainnya adalah bertujuan untuk Pemerataan Pembangunan.

2. Kantor Pertamina Balikpapan

Saat ini, Pertamina di Balikpapan sudah memiliki sejumlah kantor. Dari industri hulu migas antara lain ada Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Dari industri hilir migas ada Kilang Pertamina Balikpapan, Pertamina Gas (Pertagas), Pertamina Patra Niaga, hingga Pertamina Shipping.