Mengintip Harta Kekayaan 7 Kepala Daerah di Gorontalo versi LHKPN

Daftar harta kekayaan kepala daerah Gorontalo mulai dari Wali Kota, Bupati, hingga Gubernur yang akan diulas berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2023.

Kepala daerah di Gorontalo dengan harta kekayaan terbanyak berdasarkan LHKPN yakni Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang memiliki harta kekayaan sebanyak Rp10 miliar. Sementara kepala daerah termiskin adalah Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga.

Berdasarkan LHKPN, harta kekayaan Saipul tercatat minus Rp146,1 juta. Dia tercatat memiliki harta sebesar Rp303,3 juta dengan catatan utang Rp449,4 juta.

Berikut dirangkum Okezone, Selasa (18/7/2023), daftar harta kekayaan kepala daerah Provinsi Gorontalo:

1. Bupati Pohuwato Saipul A Muinga

Saipul A Mbuing merupakan Bupati Pohuwato periode 2021 - 2024.