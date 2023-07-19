Sri Mulyani Ungkap Peran RI Berantas Kejahatan Keuangan Lintas Negara

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap peran RI dalam memberantas kejahatan lintas negara di bidang keuangan. Indonesia berperan penting karena kejahatan lintas negara di bidang keuangan tidak dapat ditangani dalam yurisdiksi satu negara saja, bahkan tak cukup hanya mengandalkan satu institusi semata.

"Indonesia secara nyata telah membuktikan keikutsertaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di kancah global," ungkap Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (19/7/2023).

Di Indonesia, kata Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dan aparat penegak hukum (APH) lainnya senantiasa bekerja sama dan bahu membahu dalam menangani kejahatan di bidang keuangan tersebut.

Sejak 2009, Indonesia bahkan telah aktif memainkan peranan penting dalam transparansi perpajakan internasional melalui keanggotaan pada Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Selain itu, Indonesia juga tinggal selangkah menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).