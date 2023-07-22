Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Rosan Roeslani Dipercaya Jokowi Jadi Wamen BUMN, Begini Ceritanya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:30 WIB
5 Fakta Rosan Roeslani Dipercaya Jokowi Jadi Wamen BUMN, Begini Ceritanya
Wamen BUMN Rosan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi melantik Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri (Wamen) BUMN. Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Pahala Nugraha Mansury yang kini menduduki jabatan Wakil Menteri Luar Negeri.

Sementara itu, Kartika Wirjoatmodjp menggantikan posisi Pahala Nugraha Mansury selaku Wamen BUMN I. Diketahui Pahala juga secara langsung diangkat oleh Presiden Jokowi.

Berikut fakta Rosan Roeslani yang dipercaya Presiden Jokowi untuk menjadi Wamen BUMN melalui rangkuman Okezone, Sabtu (22/7/2023):

1. Ditunjuk Dadakan Jokowi

Rosan Roeslani mengakui ditunjuk sebagai Wamen BUMN secara dadakan. Hal tersebut diakui Rosan melalui konfirmasi bersama wartawan.

Rosan memaparkan ketika dirinya tiba di Indonesia pada Minggu kemarin, setelah dikabarkan akan menduduki jabatan selaku Wamen BUMN.

Halaman:
1 2
