Transfer Antar Bank Rp0? BCA Pastikan Itu Hoaks!

JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengonfirmasi melalui situs resminya bahwa informasi tentang transfer gratis antarbank 100% adalah bentuk dari modus penipuan.

Modus penipuan tersebut beredar via aplikasi Whatsapp dengan contoh informasi yang disampaikan adalah terkait “Hati-Hati jika ada yang menawarkan jasa Transfer Antar Bank Rp0 (gratis tanpa biaya), melalui media sosial.”

Selain itu, informasinya disebarkan menggunakan akun media sosial tidak resmi BCA.

Para penipu akan mengaku berada di bawah naungan resmi BCA sambil mengirimkan informasi-informasi yang benar.

Ketika berhasil mendapatkan kepercayaan target, para penipu akan menjebak Anda dengan memberikan informasi palsu.

Hal tersebut mereka lakukan untuk mendapatkan data pribadi perbankan target seperti Nomor Kartu ATM, PIN, Kode OTP, CVC/CVV, Kode Respon KeyBCA Appli 1&2 untuk kemudian mengambil keuntungan, seperti menguras saldo rekening atau limit Kartu Kredit BCA Anda.

Mengutip situs resmi BCA di Jakarta, Senin (24/7/2023), agar Anda terhindar dari modus penipuan seperti ini, pastikan selalu cek terlebih dahulu kebenaran informasi melalui kontak resmi BCA & ingat kontak resmi BCA berikut.