Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transfer Antar Bank Rp0? BCA Pastikan Itu Hoaks!

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:38 WIB
Transfer Antar Bank Rp0? BCA Pastikan Itu Hoaks!
BCA. (Foto: BCA)
A
A
A

JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengonfirmasi melalui situs resminya bahwa informasi tentang transfer gratis antarbank 100% adalah bentuk dari modus penipuan.

Modus penipuan tersebut beredar via aplikasi Whatsapp dengan contoh informasi yang disampaikan adalah terkait “Hati-Hati jika ada yang menawarkan jasa Transfer Antar Bank Rp0 (gratis tanpa biaya), melalui media sosial.”

 BACA JUGA:

Selain itu, informasinya disebarkan menggunakan akun media sosial tidak resmi BCA.

Para penipu akan mengaku berada di bawah naungan resmi BCA sambil mengirimkan informasi-informasi yang benar.

Ketika berhasil mendapatkan kepercayaan target, para penipu akan menjebak Anda dengan memberikan informasi palsu.

 BACA JUGA:

Hal tersebut mereka lakukan untuk mendapatkan data pribadi perbankan target seperti Nomor Kartu ATM, PIN, Kode OTP, CVC/CVV, Kode Respon KeyBCA Appli 1&2 untuk kemudian mengambil keuntungan, seperti menguras saldo rekening atau limit Kartu Kredit BCA Anda.

Mengutip situs resmi BCA di Jakarta, Senin (24/7/2023), agar Anda terhindar dari modus penipuan seperti ini, pastikan selalu cek terlebih dahulu kebenaran informasi melalui kontak resmi BCA & ingat kontak resmi BCA berikut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180685/bca_syariah-5RGE_large.jpg
BCA Syariah Bukukan Pembiayaan Rp12,2 Triliun, 24,8% di Sektor Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150/bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140/bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169863/bca-pvPs_large.jpg
BCA Investigasi Isu Pembobolan Rekening Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169835/bca-uF7e_large.jpg
Heboh Rekening BCA Rp70 Miliar Dibobol, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169667/bca-68XT_large.jpg
BCA Bantah Isu Pembobolan Dana Nasabah Rp70 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement