HOT ISSUE

Anggaran Rp492 Triliun Belanja Negara untuk Bansos hingga BLT

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |05:25 WIB
Anggaran Rp492 Triliun Belanja Negara untuk Bansos hingga BLT
Belanja negara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTABelanja negara pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp492 triliun per semester I-2023.

Realisasi perlindungan sosial, petani dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.

“Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar; bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar; bantuan ternak Rp62,4 miliar; serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip Antara, Senin 24 Juli 2023.

Halaman:
1 2
