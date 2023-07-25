Ini Dia Wanita Terkaya RI yang Punya Harta Rp66 Triliun

JAKARTA - Dewi Kam Wanita terkaya di Indonesia yang berharta USD4,4 miliar atau setara Rp66 triliun (kurs Rp15.000 per USD). Harta kekayaan Dewi Kam berdasarkan laporan dari Forbes Real Time Billionaire.

Dewi Kam merupakan wanita terkaya di Indonesia. Bahkan dirinya masuk daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023.

Dengan harta Rp66 triliun yang Ia miliki, Dewi Kam masuk ke peringkat 8 sebagai orang terkaya di Indonesia. Harta kekayaan melejit jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai USD2 miliar dan menduduki peringkat ke 21.

Tidak hanya itu, Dewi Kam juga masuk jajaran miliarder dunia di peringkat 672.

Berikut ini mengenai mengenai sosok dan sumber kekayaan Dewi Kam seperti dilansir Forbes, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Wanita usia 73 tahun ini, memiliki sumber kekayaan berasal dari batu bara dengan kepemilikan saham minoritas di perusahaan tambang Bayan Resources (BYAN) sekitar 10%. BYAN sendiri dimiliki oleh Low Tuck Kwong yang menjadi orang terkaya di Indonesia.

Dengan melonjaknya harga batu bara di tengah krisis energi global membuat saham emiten dengan kode BYAN itu melonjak tiga kali lipat sepanjang 2022.