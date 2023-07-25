Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Syarat Memulai Karier Sebagai Youtuber

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |04:30 WIB
Syarat Memulai Karier Sebagai Youtuber
Syarat jadi youtuber (Foto: Hromadske)
A
A
A

JAKARTA – Menjadi Youtuber banyak menjadi impian pekerjaan para Generasi Z. Hanya perlu duduk di depan kamera, siapkan monolog atau narasi, bebas upload konten kapan saja, dan sudah bisa disukai banyak orang.

Tinggal pilih hendak menjadi Youtuber seperti apa. Entah itu mau menjadi Reviewers, Vlogger, Gamers, Youtuber Beauty & Fashion, Food Vlogger, buat konten edukasi, teknologi, musik dan banyak lainnya. Masing-masing memiliki kelebihan serta keunikannya tersendiri.

Untuk bisa mendapat penghasilan dari Youtube, sebelumnya Anda perlu bergabung dalam Program Partner Youtube. Beruntung, kini syaratnya sudah lebih mudah.

